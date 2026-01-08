Crans Montana il ruolo del figlio dei Moretti | Cosa fa in un video
A Crans-Montana, il figlio dei Moretti appare in un video, mentre la famiglia vive momenti di grande sofferenza. Dopo ventiquattr’ore di tensione e dolore, Jacques e Jessica condividono un messaggio che rende evidente il dramma che stanno affrontando. In questo contesto, l’immagine del giovane assume un ruolo importante nel racconto di una vicenda complessa e dolorosa.
«Siamo vivi, ma è una catastrofe». Sono passate circa ventiquattr’ore, le ventiquattr’ore più frenetiche, strazianti e dolorose che Crans-Montana abbia mai vissuto, quando Jacques e Jessica Moretti mandano questo messaggio a un loro amico. Il Constellation è appena andato a fuoco, nel paesino arroccato sulle alpi vallesi risuonano ancora le sirene (a quelle dei pompieri si sono aggiunte le ambulanze) e stanno iniziando a passare i primi carri funebri. Loro, i Moretti, hanno i profili defilati. All’inizio si parla poco di questa coppia che ha due ristoranti, un disco bar e uno chalet per investimenti da oltre 15 milioni di franchi, nonostante siano i proprietari del pub che è bruciato come un cerino la notte di Capodanno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
