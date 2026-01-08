A Crans-Montana, il figlio dei Moretti appare in un video, mentre la famiglia vive momenti di grande sofferenza. Dopo ventiquattr’ore di tensione e dolore, Jacques e Jessica condividono un messaggio che rende evidente il dramma che stanno affrontando. In questo contesto, l’immagine del giovane assume un ruolo importante nel racconto di una vicenda complessa e dolorosa.

«Siamo vivi, ma è una catastrofe». Sono passate circa ventiquattr’ore, le ventiquattr’ore più frenetiche, strazianti e dolorose che Crans-Montana abbia mai vissuto, quando Jacques e Jessica Moretti mandano questo messaggio a un loro amico. Il Constellation è appena andato a fuoco, nel paesino arroccato sulle alpi vallesi risuonano ancora le sirene (a quelle dei pompieri si sono aggiunte le ambulanze) e stanno iniziando a passare i primi carri funebri. Loro, i Moretti, hanno i profili defilati. All’inizio si parla poco di questa coppia che ha due ristoranti, un disco bar e uno chalet per investimenti da oltre 15 milioni di franchi, nonostante siano i proprietari del pub che è bruciato come un cerino la notte di Capodanno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crans Montana, il ruolo del figlio dei Moretti: "Cosa fa in un video"

Leggi anche: “Cosa faceva lui”. Crans-Montana, il figlio della titolare Jessica Moretti ripreso dalle telecamera durante l’incendio

Leggi anche: Crans-Montana, Jessica Moretti in fuga con la cassa durante l'incendio: spunta il video che inguaia la proprietaria del "Le Constellation"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dopo la tragedia di Crans-Montana: «Cari genitori, non abbiate paura della vita»; Crans-Montana, di chi erano figli?; Cosa succede nella mente di chi assiste da lontano a tragedie come quella di Crans Montana; Crans Montana, l’ansia per gli italiani: «Mio figlio non risponde, aiutatemi a trovarlo». Il dramma dei genitori.

Dopo la tragedia di Crans-Montana: «Cari genitori, non abbiate paura della vita» - Montana rischia di spingerci, come genitori, in una paura di dimensioni tali da farci credere che l’unico modo per proteggere i nostri figli sia limitarne le uscite. vita.it