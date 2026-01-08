Crans-Montana il retroscena | Legami politici e il viaggio dei potenti in Corsica

Crans-Montana, noto per il suo ambiente esclusivo, si inserisce in un contesto più complesso legato a legami politici e influenze. La storia di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del Le Constellation in Corsica, e il tragico incendio di Capodanno, sollevano dubbi su eventuali protezioni e reti di potere tra le due località. Un approfondimento sul viaggio dei potenti e sulle connessioni che potrebbero influenzare il loro percorso economico e personale.

L'ascesa economica di Jacques e Jessica Moretti, proprietari corsi del Le Constellation (40 morti nell'incendio di Capodanno), solleva interrogativi su possibili protezioni legate alla Corsica, isola d'origine della coppia.Jacques, nato a Bonifacio dove aprì il primo bar, ha precedenti: condannato nel 2008 a 12 mesi (4 scontati) per sfruttamento prostituzione in un centro massaggi ginevrino. Amico di Jean-Pierre Valentini, imprenditore corso sotto processo a Marsiglia per riciclaggio e associazione criminale legata alla "banda del Petit Bar".La coppia ha costruito un impero: gestione del Constellation dal 2015, acquisto immobile per 1,5 milioni franchi; aperture di " Senso " (2020) e " Le Vieux Chale t" (2023, cucina corsa); immobili a Lens pagati cash.

