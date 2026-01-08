Crans-Montana il legale svizzero delle famiglie | Temo possano inquinare le prove Il mio Paese ci rema contro

L’avvocato svizzero Sebastien Fanti esprime preoccupazioni riguardo alle operazioni di Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari del Le Constellation a Crans-Montana. Secondo Fanti, potrebbero rischiare di inquinare le prove relative alla vicenda, in un contesto in cui la Svizzera si mostra contraria a certe dinamiche investigative. La situazione solleva interrogativi sulla gestione delle prove e sulla posizione del Paese nei confronti del caso.

A Fanpage.it l'avvocato Sebastien Fanti ha dichiarato di temere che Jacques Moretti e sua moglie Jessica Maric, proprietari del Le Constellation, possano "inquinare le prove" relative alla strage. "Avrebbero dovuto essere arrestati subito", afferma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

