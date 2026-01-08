Crans-Montana il fratellino di Emanuele Galeppini ai funerali | Continuerò a giocare a golf anche per te

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova si sono svolti i funerali di Emanuele Galeppini, 16 anni, giovane talento del golf e vittima dell’incendio a Crans-Montana. Durante la cerimonia, il fratellino ha promesso di continuare a giocare a golf in memoria di Emanuele, simbolo di un talento precoce e di una perdita che ha colpito profondamente la comunità. Un momento di commozione e ricordo per una giovane promessa ormai scomparsa.

A Genova i funerali di Emanuele Galeppini, 16 anni, giovane promessa del golf, una delle giovani vittime italiane dell'incendio a Crans-Montana. Il fratellino: "Eri mio esempio e migliore amico. Io continuerò a giocare anche per te". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Crans Montana – Un muro di rose bianche per Emanuele Galeppini, il fratellino: “Continuerò a giocare a golf con te”

Leggi anche: Golf: anche Emanuele Galeppini tra le vittime della tragedia di Crans Montana

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La passione per il golf, il tifo per il Genoa: chi era Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana; Crans-Montana. Il feretro di Emanuele Galeppini è arrivato al San Martino. Salis e Bucci: “Vicini alla famigl…; Gli italiani dispersi e feriti a Crans-Montana: da Emanuele Galeppini a Riccardo Minghetti; Crans-Montana: giovedì i funerali di Emanuele Galeppini.

crans montana fratellino emanueleCrans-Montana, il fratellino di Emanuele Galeppini ai funerali: “Continuerò a giocare a golf anche per te” - A Genova i funerali di Emanuele Galeppini, 16 anni, giovane promessa del golf, una delle giovani vittime italiane dell'incendio a Crans- fanpage.it

crans montana fratellino emanueleCrans Montana, il funerale di Emanuele Galeppini. Il fratellino in lacrime: «Eri il mio esempio e il mio migliore amico» - L'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il campione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans- ilmessaggero.it

crans montana fratellino emanueleCrans Montana – Un muro di rose bianche per Emanuele Galeppini, il fratellino: “Continuerò a giocare a golf con te” - I funerali di Emanuele Galeppini, il 16enne morto nell'incendio di Crans Montana. ilfattoquotidiano.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.