Crans-Montana il fratellino di Emanuele Galeppini ai funerali | Continuerò a giocare a golf anche per te

A Genova si sono svolti i funerali di Emanuele Galeppini, 16 anni, giovane talento del golf e vittima dell’incendio a Crans-Montana. Durante la cerimonia, il fratellino ha promesso di continuare a giocare a golf in memoria di Emanuele, simbolo di un talento precoce e di una perdita che ha colpito profondamente la comunità. Un momento di commozione e ricordo per una giovane promessa ormai scomparsa.

A Genova i funerali di Emanuele Galeppini, 16 anni, giovane promessa del golf, una delle giovani vittime italiane dell'incendio a Crans-Montana. Il fratellino: "Eri mio esempio e migliore amico. Io continuerò a giocare anche per te".

Crans Montana, il funerale di Emanuele Galeppini. Il fratellino in lacrime: «Eri il mio esempio e il mio migliore amico» - L'ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il campione di golf di 16 anni morto nella strage di Crans- ilmessaggero.it

Crans Montana – Un muro di rose bianche per Emanuele Galeppini, il fratellino: “Continuerò a giocare a golf con te” - I funerali di Emanuele Galeppini, il 16enne morto nell'incendio di Crans Montana. ilfattoquotidiano.it

La verità sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana è rimasta impressa in decine di video, girati anche da sopravvissuti, morti e feriti. Messi in sequenza, cominciano a formare il film della notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il montaggio investigativ x.com

Nel giorno straziante dei funerali delle vittime del rogo di Capodanno, mi colpisce molto questa notizia rilanciata dal Fatto: “Dai bar di Crans-Montana agli immobili senza mutuo: la sorprendente ascesa economica dei coniugi Moretti”. In pochi anni Jacques e J - facebook.com facebook

