Crans-Montana i pm di Roma aprono un' inchiesta | pesantissimi sospetti

Roma ha avviato un’indagine sulla tragedia di Crans-Montana, in seguito all’incendio del locale Le Constellation durante la notte di Capodanno, che ha causato la morte di 40 persone, tra cui molti giovani italiani. Dopo Parigi, le autorità italiane si stanno concentrando sui sospetti riguardanti le cause dell’incidente, al fine di chiarire le responsabilità e fare luce su quanto accaduto in Svizzera.

Dopo Parigi, anche Roma apre un'inchiesta sulla strage di Crans-Montana, dove il locale Le Constellation è andato a fuoco la notte di Capodanno non lasciando scampo a 40 persone, tutti giovanissimi, tra cui anche italiani. Le ipotesi di reato sono omicidio e incendio colposi. La procura capitolina è quella competente su presunti reati commessi all'estero in cui cittadini italiani sono parti offese. Intanto, la procura del Cantone Vallese, coordinata da Beatrice Pilloud, indaga per omicidio, lesioni e incendio colposi Jacques Moretti e la moglie Jessica Maric, gestori del disco-bar in cui è divampato l'incendio, probabilmente scatenato dalle "candele scintillanti" messe sulle bottiglie di champagne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, i pm di Roma aprono un'inchiesta: pesantissimi sospetti Leggi anche: Strage di Crans-Montana, inchiesta aperta anche a Roma Leggi anche: Inchiesta sulla strage di Crans-Montana, pioggia di critiche sui pm svizzeri: “Arrestate i titolari del bar. C’è il pericolo di fuga” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Crans-Montana, rimpatriate le salme. La pm: «Nessun arresto». Meloni invita i leader a una messa per le vittime; Crans-Montana: dopo identificazione vittime italiane fascicolo in procura a Roma; Crans-Montana: aperte le camere ardenti delle vittime. Spunta un precedente; Strage di Crans-Montana, la procura: «Rogo partito dalle candele sulle bottiglie». Aperta inchiesta per incendio e omicidio colposi. Crans-Montana, la Procura di Roma avvia un'indagine per «omicidio colposo e incendio». Il papà di un ferito: ora una punizione esemplare - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all'incendio di Crans- ilmattino.it

Inchiesta sulla strage di Crans-Montana, pioggia di critiche sui pm svizzeri: “Arrestate i titolari del bar. C’è il pericolo di fuga” - Il legale delle famiglie: “Procedure scorrette, rischiamo di rifare tutto” ... quotidiano.net

Crans Montana, indaga anche la procura di Roma - All’inchiesta vallesana e parigina, si affiancano, oltre a quelli italiani, anche gli accertamenti dell ... editorialedomani.it

La verità sulla strage dei ragazzi a Crans-Montana è rimasta impressa in decine di video, girati anche da sopravvissuti, morti e feriti. Messi in sequenza, cominciano a formare il film della notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il montaggio investigativ x.com

Strage di Crans-Montana, proseguono le indagini: la posizione dei proprietari del locale https://qds.it/strage-morti-giovani-crans-montana-indagini-proprietari-locale-le-constellation-svizzera-cronaca/ - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.