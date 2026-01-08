Crans Montana i feriti al Niguarda sono tutti sedati e stabili | Impossibile fare previsioni

A seguito dell’incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno, tutti i 11 pazienti ricoverati al Centro grandi ustioni del Niguarda di Milano sono sedati e in condizioni stabili. La prognosi rimane riservata e al momento non è possibile formulare previsioni sul decorso clinico. La situazione viene monitorata attentamente dal personale medico per garantire il miglior trattamento possibile.

Rimane riservata la prognosi per gli 11 pazienti feriti a Crans-Montana nell'incendio della notte di capodanno e ricoverati al Centro grandi ustioni del Niguarda di Milano. Lo rende noto il bollettino diffuso nel pomeriggio dall'ospedale.Tutti i pazienti sono sedati e la loro situazione è stabile.

Stabile la situazione degli 11 feriti di Crans-Montana al Niguarda - "Rimane stabile per tutti i pazienti" la situazione delle 11 persone ricoverate all'Ospedale Niguarda di Milano coinvolte nella tragedia di Crans- msn.com

Crans-Montana, dall'ospedale Niguarda, le speranze per i feriti: «Ci sono due ragazzi gravissimi che non sono ancora stati identificati con certezza» - Tra elicotteri dall’estero, sale operatorie sempre attive e famiglie in cerca di risposte. vanityfair.it

Crans-Montana, la Procura di Roma apre un'inchiesta sulla strage di Capodanno #crans-montana x.com

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine relativo all'incendio di Crans-Montana costano la vita a quaranta persone, sei delle quali italiane. Nel procedimento si procede per omicidio colposo e incendio. - facebook.com facebook

