Crans-Montana Genova dice addio a Emanuele Galeppini Il fratellino | Eri il mio esempio
Genova ricorda Emanuele Galeppini, 16 anni, tra le vittime dell’incendio nel locale “Le Constellation” di Crans-Montana. La città si stringe al dolore dei familiari, in particolare al fratellino che lo ricorda come modello di esempio. Un tragico evento che ha colpito profondamente la comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare.
Genova si è stretta intorno al dolore dei familiari di Emanuele Galeppini, 16 anni, una delle vittime del terribile rogo scoppiato all'interno del "Le Constellation" di Crans-Montana durante la notte di Capodanno. Tra le voci rotte dall'emozione, quella del fratellino piccolo. "Ciao Ema per me eri tutto - ha detto il bambino -. Il mio esempio, il mio migliore amico, quello che sapeva sempre cosa fare, anche quando faceva finta di avere sempre ragione. Mi manchi tantissimo: mi mancano le risate, il golf insieme e anche quando mi prendevi in giro. So che adesso sei lassù e sono sicuro che stai giocando a golf tutti i giorni facendo birdie, eagle e magari qualche all-in-one in più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
