Crans-Montana fissato un nuovo interrogatorio dei titolari del Constellation
A Crans-Montana, i proprietari francesi del locale Le Constellation, Jacques Moretti e Jessica Maric, saranno nuovamente ascoltati venerdì 9 gennaio alle ore 8 dai procuratori di Sion. L'interrogatorio riguarda l'incendio avvenuto durante la notte di Capodanno, in cui sono deceduti 40 ragazzi e altri 116 sono rimasti feriti. La procura prosegue le indagini per chiarire le cause dell'incidente.
Jacques Moretti e Jessica Maric, proprietari francesi del locale Le Constellation di Crans-Montana in cui la notte di Capodanno hanno perso la vita in un incendio 40 ragazzi (e sono rimasti feriti in 116 ), saranno sentiti ancora dalle ore 8 di venerdì 9 gennaio dai procuratori di Sion incaricati del caso. La magistratura del Canton Vallese ha aperto il 3 gennaio un’indagine per omicidio colposo, lesioni e incendio doloso colposo nei confronti dei due: nonostante il pesantissimo bilancio del rogo, in cui sono morti anche sei ragazzi italiani, in virtù della legge svizzera non sono stati messi in custodia cautelare. 🔗 Leggi su Lettera43.it
