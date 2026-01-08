Crans-Montana | è il giorno del funerale di Emanuele Galeppini a Rapallo bandiere a mezz' asta

Oggi a Rapallo si svolge il funerale di Emanuele Galeppini, vittima della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. La cerimonia si svolge in un momento di lutto, con le bandiere a mezz’asta, per ricordare la giovane vita spezzata in Svizzera.

Si terrà oggi, giovedì 8 gennaio, il funerale di Emanuele Galeppini, la giovanissima vittima genovese della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera.Il funerale a BoccadasseLa funzione si terrà nella parrocchia di Sant'Antonio a Boccadasse alle 11,30. La famiglia inizialmente aveva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

