Crans Montana corsa contro il tempo al Niguarda | usati 13mila centimetri di pelle per quattro ustionati ma tre restano critici

All'Ospedale Niguarda di Milano, medici e team sanitari sono impegnati in una difficile corsa contro il tempo per trattare quattro pazienti ustionati, utilizzando circa 13.000 centimetri quadrati di pelle. Nell’ambito di una settimana, si sono affrontate sfide complesse, con tre dei pazienti in condizioni critiche. Questa operazione rappresenta un intervento urgente e delicato per migliorare le possibilità di recupero dei giovani coinvolti nella tragedia di Crans Montana.

Circa 13mila centimetri quadrati di pelle usati per quattro pazienti, nel corso di una settimana. È questa la stima dei medici dell'ospedale Niguarda di Milano che stanno combattendo il tempo per salvare e migliorare le condizioni di salute dei giovani feriti nella tragedia di Crans Montana.

