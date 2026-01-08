A Genova, nella chiesa di Sant'Antonio a Boccadasse, si è svolto l’ultimo saluto a Emanuele Galeppini, il giovane di 16 anni deceduto nella strage di Capodanno a Crans Montana. Il feretro è arrivato alle 11.34, portando la comunità locale a rendere omaggio a un ragazzo che lascia un ricordo difficile da dimenticare.

AGI - È arrivato alle 11.34, nella chiesa di Sant' Antonio a Boccadasse, a Genova, il feretro del giovane Emanuele Galeppini, sedicenne genovese vittima della strage di Capodanno a Crans Montana. Il funerale si svolge in forma privata, per volere della famiglia. A celebrare le esequie l'arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca. Le autorità presenti al funerale . Sul piazzale della chiesa mamma Beatrice e papà Edoardo, stretti tra amici e parenti. Fra i presenti il presidente della Regione Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, la prefetta Cinzia Torraco, il comandante della polizia municipale di Genova Fabio Manzo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crans Montana, a Genova l'ultimo saluto a Emanuele Galeppini

