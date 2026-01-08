Crans-Montana a Genova commozione al funerale di Emanuele Galeppini

A Genova si sono svolti i funerali di Emanuele Galeppini, giovane promessa del golf e tra le sei vittime della tragedia di Crans-Montana. La chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse ha accolto amici e familiari in un momento di cordoglio e lutto. La comunità si è stretta attorno alla famiglia per ricordare Emanuele, un ragazzo di appena 17 anni.

Folla nella chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse a Genova ai funerali di Emanuele Galeppini, il diciassettenne promessa del golf, tra le sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. Il feretro sull'altare era coperto da un cuscino di rose candide. Commozione durante la cerimonia di parenti e amici che all'uscita della chiesa hanno tributato l'ultimo saluto a Emanuele. "Con fiducia chiediamo che la giustizia faccia il suo corso, la verità emerga e venga fatta luce su eventi così tanto dolorosi", ha detto durante l'omelia monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova.

