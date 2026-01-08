Crans e l' inferno della sicurezza

L’incidente di Crans-Montana ha sollevato molte riflessioni sulla sicurezza nei locali pubblici. L’ambasciatore italiano in Svizzera ha evidenziato come, nel nostro paese, i proprietari di un locale simile sarebbero stati immediatamente sottoposti a misure restrittive. Questa dichiarazione invita a riflettere sulle differenze di norme e controlli tra i paesi e sulla necessità di garantire maggiori standard di sicurezza ovunque.

Sulla tragedia di Crans-Montana, le parole più ferme, vere e fondate le ha pronunciate l'ambasciatore italiano in Svizzera, sostenendo che in Italia i proprietari di quella strana discoteca sarebbero stati subito arrestati. Per il resto mi sembra che dai media italiani e dalla stessa opinione pubblica non sia salito e non sia stato espresso quel moto di indignazione che si sarebbe ampiamente diffuso se la stessa tragedia fosse avvenuta in una località di montagna in Italia. Forse pesa quella strana esterofilia che agisce a livello conscio, o sub-conscio, in molti di noi italiani. Forse pesa una certa soggezione verso i luoghi stranieri della ricchezza, e tanto più verso la ricca Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

