Crac Banca Etruria la corte d' Appello ribalta parte della sentenza del tribunale di Arezzo | Rosi e Baiocchi condannati
La Corte d'Appello di Firenze ha modificato la sentenza sul crac di Banca Etruria, condannando Lorenzo Rosi e Federico Baiocchi rispettivamente a due e tre anni e sei mesi di reclusione. In primo grado erano stati assolti, ma la decisione attuale ha portato a una condanna definitiva per i due ex dirigenti, segnando un'importante svolta nel procedimento giudiziario relativo alla crisi bancaria.
Assolti in primo grado, presso il Tribunale di Arezzo, ma condannati in Corte d'Appello. Il tribunale fiorentino ha condannato a 2 anni di reclusione (con la condizionale) l'ultimo presidente dell'istituto di credito, Lorenzo Rosi, e a 3 anni e sei mesi di reclusione Federico Baiocchi Di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
