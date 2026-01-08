Crac Banca Etruria la corte d' Appello ribalta parte della sentenza del tribunale di Arezzo | Rosi e Baiocchi condannati

La Corte d'Appello di Firenze ha modificato la sentenza sul crac di Banca Etruria, condannando Lorenzo Rosi e Federico Baiocchi rispettivamente a due e tre anni e sei mesi di reclusione. In primo grado erano stati assolti, ma la decisione attuale ha portato a una condanna definitiva per i due ex dirigenti, segnando un'importante svolta nel procedimento giudiziario relativo alla crisi bancaria.

Crac Banca Etruria, condannato in appello a 2 anni l'ultimo presidente Rosi. La difesa: "Esterrefatti, sentenza incomprensibile" - Crac Banca Etruria, sorpresa nel verdetto di appello: condannato a 2 anni di reclusione (con la condizionale) l'ultimo presidente dell'istituto di credito, Lorenzo Rosi. corrierediarezzo.it

Crack Etruria, condanne per Rosi e Baiocchi - La Corte d’Appello di Firenze ha condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, Lorenzo Rosi, ultimo presidente dell’istituto di credito ... teletruria.it

Colpo di scena nel #processo d’appello per il crac di #Banca #Etruria. Lorenzo Rosi, ultimo ex presidente dell’istituto di credito aretino, è stato condannato a due anni di reclusione, con pena sospesa, per #bancarotta fraudolenta in relazione alla liquidazione - facebook.com facebook

