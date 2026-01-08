Cosmesi | la bellezza delle castagne Shampoo creme per il corpo e sieri

Scopri la nuova linea di cosmetici alla castagna, frutto delle proprietà benefiche di questo ingrediente naturale. Crema, shampoo e sieri, realizzati in collaborazione tra l’associazione Castanicoltori e Simplicia di Vaiano, valorizzano le qualità della castagna per la cura del corpo. Un approccio sobrio e naturale, che unisce tradizione e innovazione, offrendo prodotti efficaci e rispettosi della pelle.

Le proprietà salutari della castagna passano in Valbisenzio dal piatto alla cosmesi, con una nuova linea di prodotti ideata dall'associazione Castanicoltori e da un'azienda che da decenni lavora in campo erboristico a Vaiano, la Simplicia. Shampoo doccia, crema mani e viso, sieri sono stati presentati alla prima fiera toscana dedicata alla castanicoltura, Castanea, che si è tenuta alla Fortezza da Basso e a cui i Castanicoltori valbisentini hanno partecipato con uno stand di eccellenze del territorio, dai prodotti a base di farina di castagne, al miele e, appunto, alcune produzioni che escono dalla tavola, come i cosmetici di Simplicia e una chitarra realizzata in legno di castagno da Fabrizio Paoletti.

Le castagne diventano un elisir di bellezza - L’idea lanciata dalla giovane imprenditrice Mariateresa Baroni La castagna di Caprese Michelangelo sta diventando a suo modo "dop" ... lanazione.it

Come riutilizzare le bucce di castagne per realizzare a costo zero un decotto dall'effetto leggermente riflessante per i capelli castani - Questi piccoli frutti non sono solo deliziosi, ma anche ricchi di sorprese quando si parla di ... greenme.it

