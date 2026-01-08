Cosa ha nascosto Giulia Salemi per settimane? Ora la verità è venuta a galla

Negli ultimi giorni si sono intensificate le speculazioni sulla presunta seconda gravidanza di Giulia Salemi. Dopo settimane di silenzio, emergono dettagli e foto che hanno acceso il dibattito tra i fan. La verità sulla sua situazione personale resta ancora da chiarire, mentre il web si interroga se si tratti di una reale novità o di una semplice voce di gossip. Ecco gli aggiornamenti più recenti sulla questione.

Ultimi aggiornamenti sulla seconda gravidanza di Giulia Salemi. Sembrava tutto chiaro, poi è arrivata la rivelazione che ha spiazzato tutti Sta per arrivare un altro bebè? O è solo una bufala social? Negli ultimi giorni il web è esploso: Giulia Salemi di nuovo incinta? I fan si scatenano, le foto alimentano i sospetti. Ma la verità è ben diversa. Dopo la nascita del piccolo Kian, lo scorso 10 gennaio 2025, l’influencer italo-iraniana e il suo compagno Pierpaolo Pretelli sembrano concentrati solo sul loro nuovo ruolo di genitori. Nessuna nuova gravidanza all’orizzonte, parola del magazine “Oggi”. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

