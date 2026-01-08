cosa ha in mente il nuovo governo ceco

Il nuovo governo ceco guidato da Andrej Babiš presenta un programma che differisce dalle aspettative dell’Unione Europea per uno stato membro. Le scelte politiche e le priorità dell’esecutivo suscitano attenzione e riflessioni sul futuro delle relazioni internazionali e sulla direzione politica del paese. Questo scenario richiede un’analisi approfondita per comprendere le implicazioni a livello nazionale e europeo.

