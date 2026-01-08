Ecco alcune proposte per il weekend a Firenze, dal 9 all'11 gennaio 2026. È possibile visitare la mostra immersiva

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze nel weekend del 9-10 e 11 gennaio 2026.Alla Cattedrale dell'Immagine di Firenze la nuova mostra immersiva "Frida Khalo - Emotion Exhibition"Da domenica 7 dicembre 2025 a domenica 29 marzo 2026 la Cattedrale dell’Immagine di Firenze apre le sue. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Firenze

Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Firenze

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Cosa fare a Firenze nel lungo weekend della Befana; Tutti gli eventi del week-end a Torino: cosa fare sabato 10 e domenica 11 gennaio; Provincia di Firenze; X Factor, Alfa, Nada ognuno sceglie la star per il suo Capodanno.

Cosa fare a Firenze e in Toscana a Natale e durante le festività: la guida - Firenze si illumina con Il Florence Light up, il festival che trasforma piazze e monumenti in un grande laboratorio visivo grazie a videomapping e installazioni luminose diffuse su Ponte Vecchio, ... corrierefiorentino.corriere.it

Dai mercatini agli spettacoli, gli eventi del fine settimana di Natale a Firenze - La Redazione di 055Firenze come ogni fine settimana riunisce fiere, mostre, mercatini, festival, che potete trovare in giro per Firenze ... 055firenze.it

Musei gratis e mercatini, gli eventi del primo weekend del 2026 tra Firenze e dintorni - La Redazione di 055Firenze come ogni fine settimana riunisce fiere, mostre, mercatini, che potete trovare in giro per Firenze e di ... 055firenze.it