Cosa diceva il cameriere Crans-Montana spunta un video del 2020

È stato diffuso un video risalente al 2020 che mostra una scena tipica di una serata a Crans-Montana: musica, risate e brindisi in un locale di tendenza. Il filmato cattura un momento di festa tra amici, con un’atmosfera spensierata e vivace, rappresentativa di un evento condiviso in quella località alpina.

La musica alta, i calici che tintinnano, i ragazzi che ridono e filmano tutto con il telefono. Sembrava il solito Capodanno in montagna, in quel locale alla moda di Crans-Montana dove si festeggiava fino a tarda notte. Nessuno, in quei minuti spensierati, poteva immaginare cosa stava per accadere. Oggi, a una settimana da quella notte trasformata in incubo, proprio quei video girati per gioco sono finiti al centro dell’inchiesta. Fotogramma dopo fotogramma, stanno raccontando una verità scomoda e dolorosa su ciò che è successo dentro il locale Le Constellation poco prima che tutto prendesse fuoco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, spunta un video di Capodanno 2020: il particolare delle candele Leggi anche: Crans Montana, spunta un video di Capodanno 2020 con le stesse bottiglie "incendiarie": "Fate attenzione alla schiuma" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Arthur, Amelie, Stefan, Noa: la Spoon River dei ragazzi stranieri morti nel rogo di Crans. Aggressione troupe Rai a Crans Montana/ Politi: “Insulti e pugni: se non ce ne fossimo andati…” - A Storie Italiane si parla dell'aggressione a Crans Montana alla troupe Rai: le parole di Alessandro Politi, che ha vissuto in prima persona ... ilsussidiario.net

