corsa al riarmo giorgetti non esclude lo scostamento di bilancio per le spese militari

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato la possibilità di uno scostamento di bilancio per finanziare le spese militari, senza escluderne l’utilizzo. Durante un question time al Senato, ha risposto a un’interrogazione del M5S, mantenendo un atteggiamento di prudenza e apertura. La discussione si inserisce nel contesto di un aumento delle risorse destinate alla difesa, senza yet definire dettagli specifici.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, persevera nel suo dire e non dire. Lo ha fatto anche ieri rispondendo in question time al Senato a un’interrogazione del M5S sulle fonti di finanziamento per l’ aumento delle spese militari. Giorgetti ha rinviato la risposta agli esiti della stima del deficit del 2025, che l’Istat notificherà alla Commissione europea a marzo. Nel caso in cui questo dovesse risultare inferiore al 3%, verrebbe attivato il procedimento di uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo. Ciò consentirebbe di confermare gli intenti contenuti del Documento programmatico di finanza pubblica, ossia l’incremento della spesa per sicurezza e difesa graduale, con un’incidenza sul Pil che può crescere fino a 0,5 punti percentuali entro la fine del triennio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

