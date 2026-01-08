Corriere dello Sport | McTominay Ci abbiamo provato tutti

Scott McTominay ha affrontato con determinazione la sfida, offrendo un contributo importante per il Napoli. La sua volontà di impegnarsi e la sua presenza in campo hanno rappresentato un segnale positivo per la squadra, dimostrando che ogni singolo sforzo conta nel percorso di crescita e di miglioramento. Un esempio di dedizione che sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e della volontà di non arrendersi.

Corriere dello Sport: “McTominay «Ci abbiamo provato tutti»”"> Almeno ci ha provato, ed è stato lui a ridare speranza al Napoli. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Scott McTominay sceglie forse il momento perfetto per tornare al gol e interrompere un digiuno che, per i suoi standard, stava iniziando a pesare. A inizio ripresa, lo scozzese svetta sul corner di Lang, si libera con mestiere dalla marcatura di Niasse e anticipa Montipò di testa, rendendo vano anche il disperato tentativo di Valentini sulla linea. Il gol di McTominay riaccende il Napoli, che si rianima, reagisce e ritrova lo spirito giusto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

