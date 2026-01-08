Coppa d’Africa 2025 | il programma dei quarti di finale in diretta esclusiva su Sportitalia

La Coppa d’Africa 2025, in corso in Marocco, si avvicina alle fasi finali. I quarti di finale rappresentano un momento importante del torneo, con quattro partite che determineranno le semifinaliste. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta esclusiva e in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), offrendo agli appassionati un accesso semplice e immediato alle sfide più rilevanti del torneo.

La Coppa d'Africa 2025, in corso di svolgimento in Marocco, entra nella fase decisiva: è il momento dei quarti di finale, quattro appuntamenti da non perdere in diretta esclusiva e in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Ecco il programma delle partite dei quarti di finale della Coppa d'Africa in programma domani, venerdì .

