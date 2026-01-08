Controlli della Polizia a Frosinone | due denunciati e una segnalazione per droga

Durante un normale servizio di controllo nel territorio di Frosinone, la Polizia di Stato ha identificato due persone che sono state successivamente denunciate per violazioni di provvedimenti amministrativi. Inoltre, è stata effettuata una segnalazione riguardante sostanze stupefacenti. Questi interventi rientrano nelle attività di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica svolte quotidianamente dalle forze dell’ordine nella zona.

Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato due persone per violazione di provvedimenti amministrativi.Violazione del Foglio di ViaI due soggetti sono risultati inottemperanti al provvedimento del Foglio di Via Obbligatorio dal.

