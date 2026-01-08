Contributi per affitto e utenze i beneficiari del progetto Home salgono a 500

Sono stati ufficialmente riconosciuti 500 beneficiari del progetto Home, finanziato dal Pon Poc Metro 2014-2020, finalizzato a contrastare il disagio abitativo. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie attraverso contributi per affitto e utenze, contribuendo a migliorare la stabilità abitativa nelle aree coinvolte. La crescita del numero di beneficiari evidenzia l’impegno delle istituzioni nel favorire un intervento efficace e condiviso sul tema della sicurezza abitativa.

Toccano quota 500 i beneficiari della graduatoria Pon Poc Metro 2014-2020 del progetto Home per il contrasto al disagio abitativo. Il dirigente comunale Salvatore De Francesco ha approvato i verbali con lo scorrimento dell'elenco. Tra gli altri provvedimenti è stato dato il via libera alla.

