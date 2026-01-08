Conte su Chivu | Fa bene a non parlare Io ho detto la verità ma voi…

Antonio Conte ha commentato il prossimo big match tra Napoli e Inter, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento riservato. Con parole semplici e dirette, l’allenatore ha condiviso il suo punto di vista sulla partita, evidenziando la necessità di concentrazione e rispetto. Le sue dichiarazioni riflettono l’approccio sobrio e professionale che caratterizza la sua gestione, in attesa di una sfida che si preannuncia molto interessante per la prima giornata di ritorno della Serie A.

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN del big match che vedrà il suo Napoli affrontare l' Inter, in una partita che promette scintille per la prima giornata di ritorno della Serie A. Il tecnico partenopeo ha voluto chiarire la sua posizione sulle polemiche riguardanti i favori per lo scudetto: " Inter favorita per lo scudetto? A me non interessa parlare di favoriti, siete bravi a scatenare il putiferio sulle mie parole. Noi sappiamo di affrontare una squadra forte, che ha fatto due finali di Champions negli ultimi tre anni. Andremo lì con grande voglia e determinazione, faremo la conta dei disponibili ma chi giocherà darà il massimo ".

Se Conte ha gli uomini contati, intanto Chivu fa pre-tattica e ne cambia (almeno) 4 a Parma - L'Inter di Chivu decide di fare turnover in vista della sfida al Napoli che avrà luogo l'11 gennaio allo Stadio San Siro. ilnapolista.it

Bordata di Chivu a Conte: “Non mi interessa cosa dice” - PIO ESPOSITO – “C’è anche Bonny e non bisogna dimenticarlo, sono ragazzi inseriti alla grande, hanno dato il loro apporto ogni volta che hanno giocato. passioneinter.com

Inter, Chivu: Conte? Continui a far casino. Non serve mischiare calcio e certi odori

CONTE NON CI STA: LO SFOGO SUL CASO-CHIVU Battibecco creato 'ad hoc' dai giornalisti secondo il mister: "SUCCEDE SEMPRE, SIETE TROPPO BRAVI" Poi, qualche parola anche sui due episodi chiave di Napoli-Verona: COSA NE PENSATE - facebook.com facebook

Chivu e Conte, sono fatti vostri. Max e il suo orticello, senza aspettare miracoli Leggi l’editoriale di @fraletizia x.com

