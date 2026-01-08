Conte non parla del mercato ma dice tutto | Ci sono situazioni oggettive ognuno farà le proprie valutazioni

Al termine del pareggio con il Verona, Antonio Conte ha commentato la partita senza focalizzarsi sul mercato, sottolineando che ci sono fattori oggettivi e che ciascuno farà le proprie valutazioni. In un intervento ai microfoni di Radio Rai, l'allenatore ha condiviso il suo punto di vista sulla prestazione della squadra, offrendo un'analisi sobria e rispettosa dell'evento sportivo.

Antonio Conte, al termine del match pareggiato con il Verona, è intervenuto ai microfoni di Radio Rai cercando di analizzare il match. non è mancato un commento sul mercato. Le parole. Napoli meno brillante? «Diciamo che nel primo tempo abbiamo perso parecchi duelli e concesso due gol, dove potevamo fare un po’ meglio. Ma sappiamo che il calcio vive di episodi e nel primo tempo tutti e due gli episodi sono stati negativi. Nel secondo tempo sicuramente abbiamo avuto una grande reazione sotto tutti i punti di vista. Forse meritavamo qualcosa di più in base a tutte le situazioni che ci sono stati». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

