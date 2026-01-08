Consegne sostenibili nasce la cargo e-bike di Poste Italiane Tecnologia e sicurezza al servizio della città

Poste Italiane ha lanciato la cargo e-bike, una soluzione sostenibile per le consegne urbane. In collaborazione con il Centro nazionale per la mobilità sostenibile MoSt e partner del settore automotive, questa iniziativa mira a ridurre l’impatto ambientale, garantendo al contempo sicurezza e efficienza nelle consegne di posta e pacchi in città. Una proposta concreta per promuovere un modello di logistica più green e responsabile.

Un nuovo modo green per consegnare posta e pacchi. È quanto prevede la collaborazione tra Poste Italiane e il Centro nazionale per la mobilità sostenibile MoSt in partnership tecnologica con aziende dell'automotive. Poste Italiane sta lavorando in particolare sullo sviluppo di nuovi prototipi di.

