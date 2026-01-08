Confindustria fiducia nel calzaturiero | Si attenua la flessione del comparto

Confindustria segnala un rallentamento della flessione nel settore calzaturiero italiano, offrendo qualche segnale di stabilità. Tuttavia, le prospettive rimangono influenzate dall’incertezza geopolitica globale. Il 2026 potrebbe rappresentare un punto di svolta per il comparto, ma è importante valutare con attenzione le dinamiche di mercato e le sfide che ancora si presentano.

Il 2026 sarà forse l’anno dell’agognata svolta per il calzaturiero italiano? Vista la crescente incertezza geopolitica globale, è presto per abbandonarsi agli entusiasmi. Tuttavia, secondo l’indagine congiunturale condotta dal centro studi di Confindustria accessori moda per Assocalzaturifici, i primi nove mesi del 2025 hanno registrato anche nel nostro territorio una timida attenuazione della flessione in atto da almeno due anni. Se il comparto resta in sofferenza (-4,1% i ricavi dichiarati dal campione di associati rispetto a gennaio-settembre 2024), il terzo trimestre ha registrato, un calo tendenziale del fatturato del -0,9%: dato migliore rispetto alle pesanti contrazioni nella prima metà dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

