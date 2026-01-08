Conferenza stampa Cuesta post Parma Inter | Nel secondo tempo abbiamo faticato anche per merito loro Poi elogia Chivu

Dopo la partita tra Parma e Inter, l’allenatore Cuesta ha commentato la prestazione dei suoi nel secondo tempo, riconoscendo la difficoltà dovuta anche alla buona prova degli avversari. Nel corso della conferenza stampa, Cuesta ha inoltre elogiato Chivu per la sua prova in campo, sottolineando il suo contributo alla squadra. Le sue parole offrono uno sguardo equilibrato sulla partita e sulle prestazioni dei giocatori.

Inter News 24 Conferenza stampa Cuesta post Parma Inter: le parole del tecnico dei ducali dopo la sconfitta rimediata in campionato. La conferenza stampa di Carlos Cuesta al termine di Parma Inter. ANALISI – « Siamo stati più propositivi nella ripresa, mentre nel primo tempo abbiamo cercato più compattezza con un baricentro basso. Dopo il gol abbiamo provato a stare più alti, a mettere la palla sopra la pressione. Nel primo tempo abbiamo creato di più, costruito più situazioni come quella di Ondrejka, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica in quello. Anche per merito dell’Inter. Analizzeremo quello che dobbiamo fare meglio, perché sappiamo l’importanza della partita di domenica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Cuesta post Parma Inter: «Nel secondo tempo abbiamo faticato anche per merito loro». Poi elogia Chivu Leggi anche: Conferenza stampa Soulé post Roma Inter: «Loro tra i più forti, ma nel secondo tempo si è visto questo. Ora testa alla coppa» Leggi anche: Parma, le parole di Cuesta: “Abbiamo faticato ma poi ci abbiamo messo il cuore” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cuesta: «Punto che ci consolida». Grosso: «Il pari è giusto»; Parma, Cuesta: Pellegrino è un esempio di professionalità; NELLA TANA DEL PONGONAZZO / PICCIONI, UN PUNTO ED EMPATIA; Conferenza del Rosso post Lecce-Roma: “Problema globale del goal. Contro il Parma partita importante”. Cuesta: «L’obiettivo è diventare difficili da battere, anche per l’Inter» - Nonostante la giornata di festa, mister Carlos Cuesta non si sottrae alla tipica conferenza stampa pre- sportparma.com

Conferenza stampa Cuesta post Parma Fiorentina, le parole del tecnico dei ducali dopo il successo per 1-0 nella 17a giornata di Serie A - Conferenza stampa Cuesta post Parma Fiorentina, le parole del tecnico dei ducali dopo il successo per 1- calcionews24.com

Allenatori post gara 17^ giornata | CUESTA: “Pellegrino ci dà tanto, ma può crescere. Sul gol di Sorensen…” - Allenatori post gara 17^ giornata Serie A 2025/2026: tutte le dichiarazioni dei tecnici al termine dei 90 minuti ... fantamaster.it

AM Terni Television. . Conferenza stampa di presentazione del direttore Diego Foresti - facebook.com facebook

Max #Allegri in conferenza stampa: “Dopo le partite di ieri si è alzata la quota Champions a 74 punti. Per lo Scudetto invece ne servono 86-88. Occhio anche alla Juve, con Spalletti da qui alla fine ne possono fare anche 50”. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.