Concorso docenti PNRR3 avvio delle prove orali Lettere estratte AGGIORNATO

Sono state rese note le lettere estratte per l’avvio delle prove orali del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria. Questa fase rappresenta un passo importante nel percorso di selezione, che riguarda le assunzioni previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Di seguito gli aggiornamenti sulle modalità e le date delle prove orali.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.

