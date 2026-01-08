Concluso il trittico degli Open trentini | boom di presenze

Si sono conclusi i tre tornei Open tenutisi in Trentino durante le festività, tra Pergine, l’Ata Battisti e il Tc Trento. Questi eventi hanno registrato un’affluenza complessiva di 680 partecipanti di diverse categorie, confermando l’interesse e l’impegno della regione nel campo del tennis. Un momento di confronto e crescita per gli appassionati locali, che sottolinea l’importanza di questa disciplina nel territorio.

Conclusi i tornei tennistici che hanno animato le festività trentine, con l’Open di Pergine, l’open dell’Ata Battisti e quello concluso al Tc Trento che hanno visto la presenza di ben 680 di tutte le categorie. Inoltre nei circoli Tc Trento, Ata ed Argentario sempre negli stessi periodi sono. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Concluso il trittico degli Open trentini: boom di presenze Leggi anche: Boom di presenze all'open day del Regina Margherita: curiosità per la radio, l'intelligenza artificiale e il nuovo Liceo Made in Italy Leggi anche: Salone nautico, boom di presenze a Mergellina Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. IL POTERE DELL’AMORE E IL MIRACOLO DELLA VOCE Si è concluso a Casarsa il trittico di debutto di "IN THE NAME OF LOVE". Nonostante l’influenza abbia tentato di fermarmi, il "mestiere" e l’energia del pubblico mi hanno permesso di onorare la part - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.