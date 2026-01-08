Concerto in piazza a Monreale quattordicenne bloccato tra la folla con una pistola giocattolo | denunciato
Durante un concerto di Natale a Monreale, un quattordicenne è stato denunciato dopo essere stato individuato con una pistola giocattolo nascosta in un marsupio. La presenza dell’arma, anche se giocattolo, ha generato preoccupazione tra i presenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L'episodio si è verificato tra la folla, evidenziando l'importanza di monitorare comportamenti sospetti in eventi pubblici di grande affluenza.
Se ne andava in giro per la piazza di Monreale, durante un concerto di Natale, con una pistola nascosta dentro un marsupio. L'arma però, solo dopo il controllo dei carabinieri, è risultata un giocattolo al quale aveva rimosso il tappo rosso. I carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 14 anni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Gira tra la folla con una pistola (finta) nel borsello: denunciato un 14enne a Monreale
Leggi anche: Spara con una pistola a salve in una piazza piena di gente: 27enne denunciato
#Eugenio #Bennato #concerto #piazza #mariopagano #potenza #Eventi #Potentini #girovagandoinbasilicata - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.