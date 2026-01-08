Concerto in piazza a Monreale quattordicenne bloccato tra la folla con una pistola giocattolo | denunciato

Durante un concerto di Natale a Monreale, un quattordicenne è stato denunciato dopo essere stato individuato con una pistola giocattolo nascosta in un marsupio. La presenza dell’arma, anche se giocattolo, ha generato preoccupazione tra i presenti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. L'episodio si è verificato tra la folla, evidenziando l'importanza di monitorare comportamenti sospetti in eventi pubblici di grande affluenza.

