Concerto di Povia a Viagrande

Il 10 gennaio 2025, a Viagrande, si terrà un concerto di Povia in Piazza San Mauro, in occasione della festa di San Mauro Abate. L’evento inizierà alle ore 20.30 e rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo il noto cantautore in un appuntamento che unisce musica e tradizione locale.

Sabato 10 gennaio 2025, a partire dalle ore 20.30, appuntamento a Piazza San Mauro a Viagrande per il concerto di Povia per la festa di San Mauro Abate. Ingresso libero. Povia canterà 3 brani con il piccolo coro.

Il concerto di Povia previsto il 10 Gennaio a Viagrande(Ct) è annullato per motivi di salute dell’artista. - facebook.com facebook

