Con le divise portate a casa l’amianto | risarcimento per la moglie di un militare residenti a Taranto Primo grado

Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento in favore di Paola Maria Santospirito, moglie del militare Leonardantonio Mastrovito, vittima dell’amianto durante oltre trent’anni di servizio. La sentenza riconosce il danno subito dall’ex militare, invalido al 100%, per le patologie contratte a causa dell’esposizione a sostanze nocive. La vicenda riguarda anche i residenti a Taranto e si trova al primo grado di giudizio.

Il Tribunale Civile di Roma ha condannato il Ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore di Paola Maria Santospirito, moglie del Luogotenente Leonardantonio Mastrovito, militare della Marina Militare riconosciuto vittima del dovere e invalido al 100% per patologie contratte a causa dell' esposizione ad amianto e ad altre sostanze altamente nocive durante oltre trent'anni di servizio, comprese missioni all'estero e nei Balcani. Entrambi sono attualmente residenti a Taranto. Il giudice Corrado Cartoni ha riconosciuto che l'esposizione professionale del militare a amianto, uranio impoverito e altri agenti tossico-nocivi ha determinato una contaminazione domestica indiretta della moglie, avvenuta attraverso la manipolazione degli indumenti da lavoro e delle divise, riconoscendo un chiaro nesso causale con le gravi patologie della donna.

