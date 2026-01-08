Con il cuore fino in fondo | la Gas Sales Bluenergy agli ottavi di Cev Cup

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si qualifica agli ottavi di finale della Cev Volleyball Cup, confermando il buon andamento della squadra in questa competizione. La squadra ha dimostrato determinazione e attenzione nei propri obiettivi, mantenendo un livello di gioco stabile e costante. Ora si prepara alle prossime sfide, continuando a rappresentare con impegno e serietà il volley italiano a livello europeo.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza stacca il pass per gli Ottavi di Finale della Cev Volleyball Cup. Con tanto cuore. C’è voluto il Golden Set, nell’infuocato Sportovni Hala di Ceske Budejovice i biancorossi hanno perso 3-1 la gara ma poi nel Golden Set sono stati bravi ad annullare due match. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Gas Sales Bluenergy, ritorno europeo in Repubblica Ceca: in palio gli ottavi di Cev Cup Leggi anche: Gas Sales Bluenergy, mercoledì sera debutto in Cev Volleyball Cup La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Con il cuore fino in fondo: la Gas Sales Bluenergy agli ottavi di Cev Cup - Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza stacca il pass per gli Ottavi di Finale della Cev Volleyball Cup. ilpiacenza.it

