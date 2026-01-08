Con gli incidenti aumenta il premio delle assicurazioni | ecco come se la cava Trieste

L’aumento degli incidenti stradali nel Friuli Venezia Giulia ha comportato un incremento delle tariffe assicurative per oltre 8.500 conducenti a Trieste. Chi ha causato un incidente quest’anno dovrà affrontare un cambio di classe di merito, con conseguenze dirette sul costo delle polizze. Di seguito, un approfondimento sulle implicazioni di questa situazione e sui possibili interventi per mitigare l’impatto.

Brutte notizie per più di 8500 conducenti del Friuli Venezia Giulia, che dopo essersi presi la responsabilità di un incidente stradale quest'anno cambieranno classe di merito.A darne notizia è l'osservatorio Rc di Facile.it, che ha elaborato i dati di quanti dovranno sborsare di più per il premio.

