È stato ufficialmente presentato Certa, la Comunità energetica abbiatense promossa dal Comune di Abbiategrasso e Amaga. Questo progetto mira a favorire la produzione e il consumo di energia rinnovabile a livello locale, contribuendo a un modello più sostenibile e condiviso. Certa rappresenta un passo importante verso l’innovazione energetica nel territorio, promuovendo pratiche più responsabili e rispettose dell’ambiente.

Un progetto che punta a trasformare il modo in cui l’ energia viene prodotta e consumata a livello locale: nei giorni scorsi, il Comune di Abbiategrasso e Amaga hanno presentato ufficialmente Certa (Comunità energetica rinnovabile territorio abbiatense), che costituisce un passo decisivo nel percorso verso l’ innovazione energetica dell’Abbiatense. L’incontro si è tenuto prima di Natale ed è stato l’occasione per illustrare il piano d’azione e sondare la volontà di adesione dei Comuni limitrofi. I rappresentanti di Albairate, Gaggiano, Ozzero e Vermezzo con Zelo hanno preso parte al tavolo tecnico per confrontarsi e valutare l’ingresso come soci fondatori con un obiettivo ben chiaro da raggiungere: fare massa critica per massimizzare i benefici e garantire ai Comuni un ruolo di regia strategica, assicurando che i proventi dell’operazione siano reinvestiti direttamente sul territorio in progetti sociali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunità energetica abbiatense. Nasce Certa, la rete green locale

Transizione energetica ad Aielli: Di Natale apre le adesioni alla Comunità Energetica Rinnovabile https://www.terremarsicane.it/transizione-energetica-ad-aielli-di-natale-apre-le-adesioni-alla-comunita-energetica-rinnovabile/ #Aielli #Attualità #Ultimora #aielli - facebook.com facebook