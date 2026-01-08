Completata la rete regionale anti-dipendenze | 9 centri ad alta soglia e unità mobili attive in tutte le province
La rete regionale contro le dipendenze è stata rafforzata con l’attivazione di nove centri ad alta soglia e unità mobili in tutte le province. Inoltre, è stato pubblicato un bando da 4 milioni di euro per sostenere il reinserimento lavorativo delle persone in trattamento. Questi interventi mirano a garantire un supporto più capillare e integrato sul territorio.
Completata la rete regionale sulle dipendenze: 9 centri ad "alta soglia" attivi in tutte le province, unità mobili sul territorio e un bando da 4 milioni di euro per il reinserimento lavorativo. Sono questi i risultati della legge regionale n. 26 del 7 ottobre 2024, sul "Sistema integrato e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Rocchi: «I rigori cambiano le partite, la soglia deve essere alta. E questo rigore è sotto soglia»
Leggi anche: Al via a Palermo l’articolazione provinciale della rete regionale e diffusa sulle dipendenze
Bologna: completata la rete metropolitana dello stroke - Consentirà di fornire il trattamento trobolitico a tutti i pazienti della provincia in tempo utile a prevenire danni neurologici. quotidianosanita.it
Completata in tre mesi la posa del primo cavo sottomarino tra Sicilia e Sardegna. L’opera coinvolge anche la Campania: così migliorerà la rete elettrica nazionale - facebook.com facebook
Tyrrhenian Link: completata la posa del primo cavo del ramo ovest che collega Sicilia e Sardegna ️ In poco più di tre mesi sono stati installati circa 480 km di cavo sottomarino. I numeri dell'opera: Record mondiale: raggiunta la profondità di 2.150 metri s x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.