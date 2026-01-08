Completata la rete regionale anti-dipendenze | 9 centri ad alta soglia e unità mobili attive in tutte le province

La rete regionale contro le dipendenze è stata rafforzata con l’attivazione di nove centri ad alta soglia e unità mobili in tutte le province. Inoltre, è stato pubblicato un bando da 4 milioni di euro per sostenere il reinserimento lavorativo delle persone in trattamento. Questi interventi mirano a garantire un supporto più capillare e integrato sul territorio.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.