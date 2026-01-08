Completata installazione Vie dei Rosoni | attraversa 7 strade del centro storico
A Brindisi è stata completata l’installazione luminosa “Vie dei Rosoni”, che attraversa sette strade del centro storico: via Duomo, vico Seminario, via Tarantini, via De Leo, via Montenegro, via Santa Chiara e via Colonne. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio urbano, creando un percorso di luce che migliora l’attrattività e la fruibilità dell’area centrale. Un intervento che contribuisce a rendere più vivibile e riconoscibile il cuore della città.
BRINDISI - È stata completata a Brindisi l’installazione luminosa delle “Vie dei Rosoni”, che attraversa sette strade del centro storico - via Duomo, vico Seminario, via Tarantini, via De Leo, via Montenegro, via Santa Chiara e via Colonne - delineando un percorso di luce nell’area che ruota. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Si accende il Natale: le immagini delle luminarie e del percorso delle "Vie dei Rosoni"
Leggi anche: Caccia al Tesoro per le vie del centro storico di San Vito dei Normanni
Luci e spazio urbano, a Brindisi 'Le vie dei Rosoni' - È stata completata a Brindisi l’installazione luminosa delle “Vie dei Rosoni”, che attraversa sette strade del centro storico - giornaledipuglia.com
Nuova installazione completata a Mazara del Vallo 8KW+12 di accumulo Pensilina. Oggi vi mostriamo uno dei nostri ultimi lavori: una Pensilina installato con cura e precisione per garantire risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Con D.M.F. Sol - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.