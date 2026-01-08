Completata installazione Vie dei Rosoni | attraversa 7 strade del centro storico

A Brindisi è stata completata l’installazione luminosa “Vie dei Rosoni”, che attraversa sette strade del centro storico: via Duomo, vico Seminario, via Tarantini, via De Leo, via Montenegro, via Santa Chiara e via Colonne. Questa iniziativa mira a valorizzare il patrimonio urbano, creando un percorso di luce che migliora l’attrattività e la fruibilità dell’area centrale. Un intervento che contribuisce a rendere più vivibile e riconoscibile il cuore della città.

