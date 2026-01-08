Como vs Bologna ventesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Analisi della sfida tra Como e Bologna, valida per la ventesima giornata della Serie A 2025/2026. I padroni di casa cercano continuità, mentre gli emiliani, reduci da un momento difficile, puntano a risalire la classifica. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I lariani continuano a sognare in grande, mentre gli emiliani stanno pagando un periodo di flessione che li tiene al momento fuori dalla zona Europa. Como vs Bologna si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Sinigaglia. COMO VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani stanno andando oltre le aspettative e non intendono fermarsi. Il sesto posto in classifica con 33 punti, a tre lunghezze dal quarto posto, la dice lunga sulla qualità della squadra di Fabregas, pressoché imbattibile tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

