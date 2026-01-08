Como perché la Champions non è un sogno ma una possibilità reale

Nel campionato che sembrava delineare un dominio stabile, il Como si è affermato come una presenza concreta tra le prime posizioni. La squadra dimostra come, anche in un contesto competitivo, la qualificazione alla Champions League possa diventare un obiettivo realistico, superando aspettative e previsioni. Un percorso che evidenzia la forza e la determinazione di un club capace di inserirsi tra i protagonisti della stagione.

Nel campionato che doveva consacrare le solite gerarchie, c'è una realtà che si è inserita con forza nel gruppo di testa: il Como. Tre vittorie consecutive, miglior difesa della Serie A, una classifica che profuma d'Europa e una sensazione sempre più diffusa: questa squadra è già da grande. Il quarto posto non è un'utopia e nemmeno una forzatura narrativa. È il risultato coerente di un progetto che ha accelerato oltre le previsioni, guidato da un'idea di calcio precisa e da un allenatore che ha saputo trasformare ambizione in metodo. Fabregas, identità prima del risultato. Il nome al centro di tutto è quello di Cesc Fàbregas.

