Como-Bologna sabato 10 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Fabregas vuole ingranare la quarta
Sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15:00, Como e Bologna si sfidano al Sinigaglia per aprire il girone di ritorno. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono disponibili per analizzare il confronto tra due squadre in momenti diversi della stagione. Cesc Fabregas mira a imprimere una svolta alla sua squadra, mentre entrambe le formazioni cercano continuità e risultati importanti.
Como e Bologna vivono un momento differente e si trovano di fronte al Sinigaglia per cominciare il girone di ritorno. I lariani sono reduci da tre vittorie di fila contro Udinese, Lecce e Pisa, ottenute tutte senza subire gol. La squadra di Fabregas continua a tenere testa alle concorrenti nella lotta per in posto in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Como-Bologna (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Como-Bologna (sabato 10 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Como-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Como-Bologna: orario e dove vederla in TV e streaming; Como-Bologna (sabato 10/1, ore 15); Como-Bologna: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla.
Como-Bologna: diretta live e risultato in tempo reale - Bologna di Sabato 10 gennaio 2026: formazioni e tabellino. calciomagazine.net
Fantacalcio / Como-Bologna, le formazioni ufficiali: torna Carlos, Rowe e Castro dal 1' - Il 20° turno di Serie A prende il via alle 15:00 di oggi, sabato 10 gennaio, con due gare in programma. fcinter1908.it
Como-Bologna, le formazioni ufficiali: Orsolini out - In casa rossoblu da segnalare il forfait di Holm per influenza e l'assenza di Orsolini dall'undici ... fantacalcio.it
Super stagione di Butez Alle 15 arriva il Bologna in casa del Como, riuscirà a fornire un'altra gioia ai Fantallenatori - facebook.com facebook
Allo stadio Sinigaglia, #Como e #Bologna sono pronte alla lotta per un posto in Europa: i #lariani sognano la Champions, ma riusciranno i #felsinei a contrastare i biancoblu lontano da casa x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.