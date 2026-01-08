Come sembrare più alta e slanciata | l' outfit monocolore è il trucco chic del momento

Per sembrare più alte e snelle, l'outfit monocolore rappresenta una scelta elegante e semplice. Questa strategia ottica aiuta a creare linee continue, donando armonia alla figura e migliorando l’aspetto complessivo. Indossare tinte uniformi permette di valorizzare la silhouette senza eccessi, offrendo un modo sobrio e raffinato per apparire più slanciate e sicure di sé.

Apparire slanciate è sempre importante quando si cura il proprio stile. Non si tratta semplicemente di apparire più belle, ma di vestire meglio i propri abiti, di piacersi di più. È vero a tutte le età, ma in particolare lo è per le donne over 60, quando il corpo inizia a cambiare profondamente in termini di peso e talvolta anche in altezza. Il look cambia le cose però, perché cambia l’immagine. E un trucco c’è: optare per l’ outfit monocromatico. Perché l’outfit monocromatico slancia. L’outfit monocromatico slancia perché si evolve in linee verticali: questo avviene in teoria, nel senso che ci sono capi e accessori da preferire e che monocromatico ha un significato forse diverso e meno ortodosso da quello che ci si immagina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

