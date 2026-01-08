Come funziona la Procura generale? Lo spiegano gli studenti in un video

Un gruppo di studenti dell’Università di Perugia ha realizzato un video che spiega in modo chiaro e semplice il funzionamento della Procura generale presso la Corte d’appello di Perugia, illustrando le sue principali attività istituzionali. Il progetto mira a offrire una comprensione accurata e accessibile di questa importante istituzione giudiziaria.

Un gruppo di studenti dell’ Università degli Studi di Perugia ha realizzato un video dedicato a illustrare le principali attività istituzionali della Procura generale presso la Corte d’appello di Perugia. L’iniziativa dell’Ufficio guidato da Sergio Sottani mira a promuovere la cultura della legalità, diffondendo una conoscenza più ampia e consapevole del ruolo, delle competenze e delle funzioni. Nel video, attraverso un percorso guidato che vede gli studenti dialogare con il procuratore generale e con il dirigente amministrativo, vengono illustrate le principali attività dell’Ufficio e mostrati i luoghi in cui si svolgono. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Come funziona la Procura generale? Lo spiegano gli studenti in un video Leggi anche: Perugia, Procura Generale sempre più vicina ai cittadini. Il video per conoscere tutte le attività Leggi anche: Turetta, la Procura generale rinuncia all'appello contro l'ergastolo. Gli avvocati di Cecchettin: «Cristallizzata così l'aggravante della premeditazione» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Come funziona la Procura generale? Lo spiegano gli studenti in un video; Gli studenti raccontano la Procura Generale: il video; Processo telematico, è scontro tra ministero e procura generale di Napoli; Reggio: il procuratore Generale Di Landro va in pensione, saluti dalla città. L’inchiesta della procura di Milano svela i traffici internazionali del clan sinti Lafleur decapitato dagli arresti. Un interessante tour d’Europa (Belgio, Svizzera) per far perdere le tracce ai preziosi (anche Rolex) rubati a Milano e in Lombardia. Come funziona l'intr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.