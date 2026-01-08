Come Fox News racconta Renee Nicole Good vittima dell'ICE | Pronomi nella bio e partner lesbica

Un articolo di Fox News riporta che Renee Nicole Good, vittima dell’ICE, aveva nel suo profilo pronomi personali e una partner lesbica. Jesse Watters evidenzia questi dettagli, sottolineando aspetti della sua identità. La notizia solleva questioni sulla rappresentazione e sulla percezione delle persone LGBTQ+ in contesti di sanzioni e controlli immigratori.

Jesse Watters sottolinea che Renee Nicole Good aveva "pronomi nella bio" e "lascia una partner lesbica". Bufera su X: "Irrelevante, è stata uccisa a sangue freddo". L'ICE sotto accusa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

