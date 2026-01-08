Come fa un’ambulanza a trovarti? | il percorso per arrivare all’appartamento è incredibilmente complicato e in salita Il video di una tiktoker americana a Parigi diventa virale

Un video di una tiktoker americana a Parigi mostra quanto possa essere complesso e ripido il percorso per raggiungere un appartamento in salita, simile a quello di Emily in Paris. La clip è diventata virale, evidenziando le sfide pratiche di accedere a residenze storiche e caratteristiche della capitale francese. Un esempio di come le differenze tra immagine e realtà possano emergere anche in contesti apparentemente ordinari.

Avete presente Emily in Paris e il suo appartamento all'ultimo piano in perfetto stile parigino? La realtà non è tanto diversa. Lo ha dimostrato con un video diventato virale la tiktoker Charlotte Wells. Nella clip la ragazza mostra la (difficile) strada per arrivare al suo appartamento a Parigi. Nella clip, raccontata con sarcasmo, Wells mostra di dover attraversare diverse porte e un cortile interno prima di arrivare a delle scale. Poi, dopo averle fatte tutte, la ragazza americana, deve aprire un'altra porta e percorrere un ulteriore corridoio prima di poter arrivare al suo appartamento. Il video ha scatenato oltre 79mila commenti (e 3 milioni di visualizzazioni).

