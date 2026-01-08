Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni trovata senza vita a Milano il 29 dicembre. La vicenda ha suscitato attenzione per i dettagli dell'incontro casuale tra i due, le circostanze legate alle sigarette e la violenza che ha portato alla tragica conclusione. Questa confessione chiarisce gli eventi e apre un nuovo capitolo nelle indagini sulla vicenda.

Chi ha ucciso Aurora Livoli e cosa ha confessato. Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita la mattina del 29 dicembre in un cortile condominiale di via Paruta, a Milano. L’uomo, cittadino peruviano già detenuto per una tentata rapina e per un’aggressione a un’altra giovane, ha ammesso anche la violenza sessuale ai danni della vittima. La confessione è arrivata durante l’interrogatorio avvenuto nel carcere di San Vittore, davanti ai pubblici ministeri Antonio Pansa e Letizia Mannella, con il coordinamento del procuratore Marcello Viola. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Come è stata uccisa Aurora Livoli, l’incontro casuale, le sigarette e la violenza: Velazco confessa

Leggi anche: Morte di Aurora Livoli: Velazco confessa violenza e omicidio. “La ragazza chiedeva aiuto per comprare le sigarette”

Leggi anche: Aurora Livoli, Velazco confessa violenza e omicidio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Aurora Livoli si è difesa? L' ipotesi dei pm contro Valdez; Aurora Livoli è lei la donna trovata morta in un cortile a Milano | aveva 19 anni; Aurora uccisa da un serial killer? Chi è il presunto strangolatore di Milano | Segreti - Ep 21; Aurora Livoli 19 anni | ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano Si indaga per omicidio.

Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa da un agente dell'ICE a Minneapolis. Aveva 37 anni, era madre di tre figli. È stata uccisa vicino a casa sua, con tre colpi di pistola durante un’operazione federale che non la vedeva come obiettivo x.com

NEWS - Una donna di 37 anni è stata uccisa a #Minneapolis durante una vasta operazione anti-#migranti condotta dagli agenti dell’Ice, l’agenzia federale degli Stati Uniti per l’immigrazione. La vittima, cittadina americana e moglie di un noto attivista locale - facebook.com facebook