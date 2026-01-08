Come è stata uccisa Aurora Livoli l’incontro casuale le sigarette e la violenza | Velazco confessa

Da notizieaudaci.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emilio Gabriel Valdez Velazco ha confessato di aver ucciso Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni trovata senza vita a Milano il 29 dicembre. La vicenda ha suscitato attenzione per i dettagli dell'incontro casuale tra i due, le circostanze legate alle sigarette e la violenza che ha portato alla tragica conclusione. Questa confessione chiarisce gli eventi e apre un nuovo capitolo nelle indagini sulla vicenda.

Chi ha ucciso Aurora Livoli e cosa ha confessato. Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata senza vita la mattina del 29 dicembre in un cortile condominiale di via Paruta, a Milano. L’uomo, cittadino peruviano già detenuto per una tentata rapina e per un’aggressione a un’altra giovane, ha ammesso anche la violenza sessuale ai danni della vittima. La confessione è arrivata durante l’interrogatorio avvenuto nel carcere di San Vittore, davanti ai pubblici ministeri Antonio Pansa e Letizia Mannella, con il coordinamento del procuratore Marcello Viola. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

come 232 stata uccisa aurora livoli l8217incontro casuale le sigarette e la violenza velazco confessa

© Notizieaudaci.it - Come è stata uccisa Aurora Livoli, l’incontro casuale, le sigarette e la violenza: Velazco confessa

Leggi anche: Morte di Aurora Livoli: Velazco confessa violenza e omicidio. “La ragazza chiedeva aiuto per comprare le sigarette”

Leggi anche: Aurora Livoli, Velazco confessa violenza e omicidio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Aurora Livoli si è difesa? L' ipotesi dei pm contro Valdez; Aurora Livoli è lei la donna trovata morta in un cortile a Milano | aveva 19 anni; Aurora uccisa da un serial killer? Chi è il presunto strangolatore di Milano | Segreti - Ep 21; Aurora Livoli 19 anni | ecco chi è la ragazza trovata morta in un cortile a Milano Si indaga per omicidio.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.