In Otepää si è disputato il Provisional Competition Round della Coppa del Mondo femminile di combinata nordica, con Ingrid Låte in testa dopo le qualifiche. La competizione, che anticipa le gare del fine settimana, rappresenta un importante momento di avvicinamento agli appuntamenti principali della stagione. La stazione estone continua a confermarsi come palco di eventi di rilievo per questa disciplina.

La Coppa del Mondo femminile di combinata nordica ha aggiunto un nuovo capitolo nella piccola stazione estone di Otepää dove oggi è andato in scena il Provisional Competition Round che anticipa le gare del weekend. Sul trampolino HS97 la giovanissima norvegese Ingrid Låte si conferma la miglior saltatrice del lotto. Miglior salto del lotto (quello che precede la Compact Race) con 94,5 metri e punteggio di 133.8. Parlandosi di Compact i distacchi sono già prestabiliti: alle sue spalle troviamo la finlandese Minja Korhonen mentre terza c’è la sempre performante americana Alexa Brabec. Solo nona al momento Ida Marie Hagen, che nel fondo potenzialmente potrebbe comunque rimontare i 36” di distacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, Ingrid Låte al comando dopo il PCR di Otepää

