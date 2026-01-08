Colpo per prosciugare le risorse di Putin e Xi (ma può saldare l’asse).

Da ieri pomeriggio, le azioni dell’amministrazione Trump nei confronti di Putin e Xi si sono intensificate, trasformandosi in un intervento di portata più ampia. Il blitz venezuelano rappresenta un passo strategico volto a limitare le risorse dei due leader, con l’obiettivo di influenzare gli equilibri geopolitici e rafforzare l’asse tra le nazioni coinvolte. Un’azione che potrebbe avere ripercussioni significative a livello internazionale.

Da ieri pomeriggio il blitz venezuelano dell'Amministrazione Trump ha una nuova dimensione. Assai più globale. E assai più inquietante. Per capirlo basta guardare quanto successo nelle acque dell'Atlantico settentrionale. Lì - quasi 7mila chilometri a nord ovest dalle coste venezuelane e a poche centinaia da quelle scozzesi - navi ed elicotteri americani hanno abbordato e sequestrato - dopo due settimane d'inseguimenti - la petroliera battente bandiera russa «Marinera». La mossa apre un partita che finisce con il legare il destino di Caracas a quello dell'Ucraina. E a rendere pericolosamente teso il rapporto tra Casa Bianca e Cremlino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

