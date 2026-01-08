Colpo di scena Sinner sconfitta storica | non era mai successo

L’eliminazione di Jannik Sinner rappresenta un evento senza precedenti nella storia del tennis italiano. Questa sconfitta, inattesa e significativa, ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. Un episodio che segna un punto di svolta e invita a riflettere sul momento e sul futuro del talento italiano nel panorama internazionale.

Ancora una volta Sinner e il tennis italiano finiscono sotto i riflettori: l'ultima notizia è davvero sorprendente, non si era mai visto nulla di simile prima. Dopo aver chiuso il 2025 con il trionfo agli Australian Open, a Wimbledon e alle Atp Finals, Jannik Sinner conquista un altro grandissimo successo. Un qualcosa di mai visto prima. Grazie alle imprese del campione di San Candido, infatti, il tennis italiano supera per la prima volta il calcio sul piano economico. Lo riferisce 'Quifinanza.it', secondo cui la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) avrebbe chiuso l'anno con incassi superiori ai 230 milioni di euro, davanti addirittura alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), che ha superato di poco i 200 milioni.

